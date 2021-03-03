شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح أول مستشفى لأمراض الدم الوراثية بالمنطقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة، الذي سيتفقد عددا من المشاريع الصحية في المنطقة، وذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة.

وأوضح الرئيس العام التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي، أن مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، تبلغ سعته التشغيلية 200 سرير، ويبدأ تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 100 سرير.

وأكد د. الغامدي أن تدشين سمو أمير المنطقة للمستشفى يأتي في إطار سعي سموه الدائم لدعم توفير الرعاية الصحية المتخصصة وبجودة عالية، ولما يحققه هذا المشروع من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والذي يتحقق بدعم من قبل مقام الحكومة الرشيدة - أعزها الله -.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدما كبيرا في مستوى الخدمات الصحية مما ساهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.