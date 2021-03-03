شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامون العرب»: انتهاك صارخ واعتداءات غير مسؤولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد اتحاد المحامين العرب على أن استمرار الاعتداءات غير المسؤولة وغير المبررة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران على أراضي المملكة يمثل وبحق انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وعدوانا سافرا على المملكة التي تسعى للحفاظ على أمن حدودها، وحماية شعبها.

وأعرب الاتحاد عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات المتكررة، مواصلا دعمه ومساندته للمملكة في حقها المشروع في الدفاع عن أمن واستقرار أراضيها ضد أي انتهاكات تدار بالوكالة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية. أكد أمين عام الاتحاد ناصر حمود الكريوين، تأييد الاتحاد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2564 القاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، ومواصلة عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022، وصولا لوضع حد لتلك الأزمة.