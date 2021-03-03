شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيا الإرهابية تتمادى في عدوانها «الجبان» مقذوف حوثي يصيب 5 مدنيين بجازان وتدمير «مفخخة» استهدفت المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 5 مدنيين جراء تطاير شظايا مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. وأشار كذلك إلى تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، وجرت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

إلى ذلك، دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

ووصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، استمرار الاعتداء على المدنيين بـ»جرائم الحرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.