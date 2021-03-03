اخبار السعوديه

القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال في مكة المكرمة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال في مكة المكرمة

جرى إيقافهم واتخذت كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

متابعات الخليج 365 - واس


اسمع الخبر

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال.

تفاصيل العملية:

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (7) إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، قاموا بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة، حيث قُدّرت المبالغ المسلوبة بمبلغ (632) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


شارك الخبر

شارك الخبر




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا