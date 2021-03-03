توقعات بأمطار وغبار اليوم على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

غبار وأتربة:

وتوقع مركز الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد إلى منطقة نجران.

أمطار رعدية:

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية، تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



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