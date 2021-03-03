شكرا لقرائتكم خبر عن «يدٌ تبني ويدٌ تحمي».. محافظ جدة يدشن فعاليات «عالمي الدفاع المدني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2021 تحت شعار «يدٌ تبني ويدٌ تحمي»، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني.

وشدّد الأمير مشعل بن ماجد، في كلمة لرجال الدفاع المدني، على أهمية مبدأ السلامة وأنها عمل مستدام ولها الأولوية سلامةً للأرواح والممتلكات، مؤكدًا دور شعبة السلامة في الدفاع المدني في ذلك، داعيًا جميع الجهات الحكومية والخاصة للعمل بمبدأ السلامة والوقاية.

من جهته، أوضح العميد الزهراني أن شعار هذا العام أتى ليتوافق مع جهود وتطلعات حكومتنا الرشيدة في تعزيز مفهوم السلامة العامة في المحافظة على مكتسبات الوطن والأرواح.

وقدم العميد الزهراني الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على الاهتمام والمتابعة المستمرة لأعمال الدفاع المدني بجدة وتفعيل هذه المناسبة.