شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: مشاركة السعودية في أفراحنا عمق تاريخي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، أمس (الثلاثاء)، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

وقدَّم الأمير تركي بن محمد خلال الاستقبال، التهنئة للقيادة الكويتية والشعب الكويتي بذكرى اليوم الوطني الـ60، وذكرى التحرير 30، متمنياً للكويت قيادةً وحكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، قدم سفير دولة الكويت لدى المملكة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وشعب المملكة، على مشاركة الكويت أفراحها التي حملت هذا العام عنوان: «تاريخ راسخ»، الذي يمثل حقيقة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعمقها التاريخي، مؤكداً أن هذه المشاركة ليست بغريبة على المملكة قيادةً وشعباً.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.