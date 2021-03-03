شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مخالفان يوفران الشيشة بالرياض: "إذا جت البلدية أنا أنحاش" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضرب وافد ومواطن في الرياض بالتعليمات والاجراءات الاحترازية عرض الحائط، حيث قررا توفير جلسات المعسل رغم قرار منع تقديم الشيشة في المقاهي.

ونشرت قناة " الإخبارية " تقريرا مصورا أظهر جانبا من حديث وافد سوداني رغم إقراره بمنع الشيشة، يقول: "أصلاً الشيشة ممنوعة من زمان! الشغلة واضحة".

وأضاف الوافد: " البلدية ما لها علاقة مع الزبون، تجي للعامل فقط، ونحن نخاف، لكن صاحب المكان يكون موجودًا، وإذا حضرت البلدية أنا أنحاش".