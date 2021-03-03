شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فيصل العبدالكريم يكشف نصب شركة استثمار وهمية بحيلة ذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نفذ الإعلامي فيصل العبدالكريم حيلة ذكية لكشف عمليات النصب التي تقودها إحدى شركات الاستثمار الوهمية.

ونشر فيديو العبدالكريم يعرض خلاله مكالمة تجمعه بوكيلة تمثل إحدى هذه الشركات، حاولت إقناعه بالعمل معهم، حيث تظاهر في البداية بمجاراتها، حتى توجه بسؤال حول موقع الشركة في الرياض، ومدى إمكانية الذهاب إليه.

تظاهرت الوكيلة بالهدوء بعد تلقيها السؤال، خاصة بعد أن عرض العبدالكريم الذهاب للمقر فورًا من أجل مزيد من التواصل، لتصمت لبعض الوقت قبل أن تتيقن من كشف محاولة النصب التي تقوم بها.