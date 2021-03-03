التحالف يوثق لحظات تدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

نشرت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يوثق اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأوضح الحساب الرسمي للإخبارية، على موقع «تويتر» مقطع الفيديو الذي يوثق لقطات اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة تجاه المملكة التي كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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