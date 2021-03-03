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السعودية | مركز الملك سلمان يدشن المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية بحضرموت

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 1:29 صباحًا, 3 مارس 2021 م

المناطق - الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة تريم بمحافظة حضرموت أمس , المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية بمحافظة حضرموت.
ويستهدف المشروع توزيع 1,300 حقيبة شتوية في مديريات تريم، السوم، العبر، رماه، ثمود بوادي وساحل حضرموت ، وتحتوي الكسوة الواحدة على 4 بطانيات و 4 جاكيتات و 4 كنزات ، ويستفيد منها 1.300 أسرة.
وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بوقوف المملكة العربية إلى جانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات.
من جانبه عدّ مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام , هذه المساعدات من المملكة , تجسيدا للترابط الأخوي بين الشعبين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة للنازحين.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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