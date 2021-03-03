أحمد العمار: جميع لقاحات كورونا في الخليج آمنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي: إنه لا يعرف أي دولة في العالم تعطي للمواطن صلاحية اختيار نوع اللقاح، موضحًا أنه بالنهاية جميع اللقاحات واحدة من حيث الفاعلية والمأمونية.

لقاحات الخليج آمنة:

وأضاف العمار، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن جميع اللقاحات الموجودة في دول الخليج آمنة، والاتجاه واحد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو التوسع في نشر اللقاحات.

وتوقع أن يكون لقاح جونسون موجودًا بالمستقبل في كل المطارات؛ لأنه يعتمد على جرعة واحدة دون متابعة، تكلفته أقل، وتخزينه أسهل، مشددًا على أن اللقاح هو بداية نهاية الجائحة؛ لأن الأمل في هذه النهاية مرتبط بتحقق المناعة المجتمعية.

تدشين مراكز لقاحات كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الخميس الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 639,587، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات:

وبدأت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها).

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

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