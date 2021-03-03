الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

كل ما تود معرفته عن خدمة إدارة التجمعات في تطبيق توكلنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت إدارة تطبيق توكلنا أن خدمة إدارة التجمعات هي إحدى خدماتنا الاحترازية التي تمكن المواطنين والمقيمين من إقامة تجمعات وفق الإجراءات المتبعة، مثل تحديد العدد الأقصى للتجمع.

ونشر التطبيق مقطع فيديو توضيحي لخدمة إدارة التجمعات، وجاء كما يلي:

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات.‎

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