تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى جامعة نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

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دشن رئيس جامعة نجران، فلاح بن فرج السبيعي، مركز لقاحات كورونا (كوفيد 19) بالمستشفى الجامعي، والذي يأتي ضمن ثلاثة مراكز بجامعة نجران، وذلك بحضور وكلاء الجامعة، حيث تلقى رئيس الجامعة الجرعة الأولى من لقاح كورنا بالمستشفى الجامعي.

سلامة متابعات الخليج 365 أولًا:

واطلع رئيس الجامعة على جاهزية المركز والخدمات التي يقدمها بدءًا من التسجيل والفرز الحراري، وكذلك سجل المريض الصحي وأخذ الجرعة، والإجراءات اللازمة بعد تلقي الجرعة.

وأوضح السبيعي في كلمته خلال تدشين المركز أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعلت سلامة متابعات الخليج 365 أولًا في ظل تداعيات جائحة كورونا، ووفرت الدولة لقاحات هذا الوباء في جميع أنحاء المملكة وذلك حرصًا منها على حماية الأرواح.

18 ألف جرعة:

وأكد أن اختيار إقامة مراكز للقاح كورونا تابعة لجامعة نجران أتت حرصًا من الجامعة على مواصلة تفعيل دورها المجتمعي والتي تحظى بدعم من أمير المنطقة ونائبه وتفعيلًا للشراكة بين وزارتي التعليم والصحة؛ لتوسيع التغطية الشاملة للقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة خُصص لها 18 ألف جرعة في مرحلتها الأولى وستخدم منسوبي ومنسوبات الجامعة وكافة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

من جهته، بين المتحدث الرسمي للجامعة يوسف الحازمي أن المراكز التي تتبع للجامعة حُددت في المستشفى الجامعي، وعيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، وكذلك مركز بكلية العلوم والآداب في محافظة شرورة، منوهًا إلى أن تلك المواقع تم تجهيزها بكادر طبي متخصص، إضافة إلى توفير جميع التجهيزات الإضافية لذلك.

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