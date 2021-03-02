شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل- مجلس الوزراء يثمن كفاءة الدفاع الجوي في التصدي لتهديدات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن مجلس الوزراء، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مجددا إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

وتابع المجلس، آخر مستجدات جائحة #كورونا على النطاقين المحلي والدولي، ومجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.