الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

العيسى يشكر سريلانكا على استجابتها بعدم حرق جثامين موتى المسلمين المصابين بكورونا

متابعات الخليج 365 - واس

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قدّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق جثامين الموتى من المسلمين المصابين بكوفيد19 وفقاً للتعاليم الإسلامية .

مكالمة مع وزير خارجية سريلانكا:

وأكد معاليه في اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.

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