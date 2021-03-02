فيديو يرصد اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة”، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجة ومتعمدة.

تهديدات حوثية:

وتتعمد الميليشيا الحوثية الإرهابية التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار”المفخخة”.

وتصدت كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وتتخذ قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شارك الخبر