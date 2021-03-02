صحة الرياض تضبط مواطنًا ووافدًا يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضبطت صحة الرياض، مواطنًا يعمل بوظيفة رجل أمن وسلامة ووافد يتاجران في شهادات فحص كورونا مزورة.

بلاغ يقود للمخالفين:

وأوضحت صحة الرياض، أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام وتم التفاعل معه، وتم الوقوف على الموقع الذي يعمل فيه متابعات الخليج 365 والوافد وضبطهما بالجرم المشهود، حيث تم ضبط عدد من الشهادات المزورة.

وأعلنت عن إيقافهما في أحد المختبرات الخاصة، وتسليمهما للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله، حيث اتضح من التحقيقات الأولية أنهما يعملان لحسابهما الخاص، دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني.

جولات تفقدية مستمرة:

وشددت صحة الرياض على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

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