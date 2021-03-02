وافد ومواطن يشتركان في توفير جلسات تقدم الشيشة في الرياض!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أذاعت قناة الإخبارية تقريرًا مصورًا لمخالفة مواطن ووافد يشتركان في توفير جلسات المعسل في الرياض.

منع الشيشة:

ويأتي هذا بعد إغلاق جميع مقاهي “الشيشة” في السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد، تماشيًا وعملًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الوقت الراهن.

مخالفات عديدة:

ورصدت الفرق الرقابة التابعة للجهات المعنية العديد من المخلفات خلال الفترة الماضية بشأن مقاهي تستقبل الزبائن في غرف مغلقة أو عبر أبواب خلفية أو سرية ليتم تقديم الشيشة والمعسل إليهم، ضاربين بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط.

وكان قد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تقرر تمديد تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ويسري القرار بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2/ 7/ 1442هـ الموافق 14/ 2/ 2021م، ليكون الإجمالي 30 يومًا قابلة للتمديد.

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