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التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها

متابعات الخليج 365 - واس


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أدانت منظمة التعاون الاسلامي، اليوم، بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

إرهاب ميليشيا الحوثي: 

وشدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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