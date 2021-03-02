التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - واس

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أدانت منظمة التعاون الاسلامي، اليوم، بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

إرهاب ميليشيا الحوثي:

وشدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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