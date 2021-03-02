مركز لقاح كورونا في آل بريد بأحد رفيدة يقدم خدماته لليوم الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

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رصدت “متابعات الخليج 365” توافد المواطنين والمقيمين إلى مركز لقاح كورونا في مركز صحي آل بريد بمحافظة أحد رفيدة، لليوم الثاني؛ لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحسب المواعيد المسجلة عبر تطبيق صحتي.

تجهيزات وعناية:

وتلقى مراجعو المركز لقاح كورونا بكل عناية ورعاية صحية متقدمة في المركز الذي تم تدشينه من قبل صحة عسير يوم أمس الاثنين، وتم تهيئته بالتجهيزات اللازمة وبكوادر طبية تعمل بعناية في سبيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وإعطائهم الجرعات المضادة للفيروس؛ للحفاظ على سلامتهم.



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