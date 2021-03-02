طرق الحصول على تصريح لأداء العمرة في زمن كورونا

يتساءل العديد من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية عن طرق الحصول على عمرة توكلنا لأداء مناسك العمرة بعدما أعلنت المملكة عن طريقة إلكترونية لحجز التذاكر وفق عدد من الشروط المحددة، ونظرًا إقبال المواطنين للبحث عن طرق الحصول على تصريح عمرة توكلنا نقدم لكم في المقال التالي المعلومات الكاملة عن تصريح العمرة بكل سهولة ويسر.

وأتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية حجز تصاريح أداء العمرة عبر عدد من الخطوات التي تحافظ على صحة المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التوافق بين تطبيق توكلنا واعتمرنا حيث يمكن التأكد من صحة المعتمر والتأكد بخلوه من فيروس كورونا قبل الحصول على تصريح اعتمرنا، وأوضحت السلطات أنه في حال إصابة الفرد يتم إلغاء التصريح.

شروط العمرة بعد كورونا

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وحددت المملكة العربية السعودية طريق استقبال العمرة للمقيمين داخل الأراضي فقط بعدة شروط من أهمها ضرورة أن يكون الحج عن طريق اعتمرنا، ثم استخدام تطبيق توكلنا من أجل التأكد من صحة المعتمر.

يجب إثبات خلو المعتمر من الإصابة بفيروس كورونا عبر تطبيق توكلنا، يجب اتباع تعليمات التدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء، واختيار الموعد المناسب من على التطبيق، والالتزام، بها، مع ضرورة التسجيل في تطبيق توكلنا من أجل استخراج تصاريح العمرة.

خطوات يجب اتباعها حال عدم وجود حساب على توكلنا

وفي حال عدم وجود حساب للفرد على تطبيق توكلنا لاستخراج تصريح العمرة يجب اتباع التعليمات التالية أولًا يجب تحميل تطبيق توكلنا من على الهاتف، والضغط على تسجيل جديد، واختيار حالة المسجل سواء كان مواطن أو مقيم.

يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية أو الإقامة، وكتابة تاريخ الميلاد، وإدخال رقم الهاتف المحمول، وإنشاء كلمة مرور وإعادة إدخالها، ثم النقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التسجيل.

بعد التسجيل مباشرة ستصلك رسالة على الهاتف بها رمز يجب إدخاله في المكان المخصص والنقر على كلمة تحقق.

طرق التسجيل في اعتمرنا لاستخراج تصريح العمرة

بعد تحميل تطبيق توكلنا يمكنك التسجيل للحصول على تصريح عمرة من خلال التالي، يجب النقر على زر مستخدم جديد، ثم الاستمرار واختيار صفة المستخدم، وإدخال المعلومات والبيانات، ثم الموافقة على الشروط والضغط على تسجيل.

الحصول على تصريح عمرة

وأتاحت السلطات في السعودية حجز موعد لاستخراج التصريح من خلال اعتمرنا بالخطوات التالية أولًا فتح تطبيق اعتمرنا، والنقر على خدمات أسفل الشاشة، واختيار أداء العمرة، وتحديد اسم الشخص، ثم اختيار أسماء المرافقين، والنقر على زر الاستمرار، حتى يتم تحديد موعد، والباب المراد الدخول منه بعد الموافقة على التعليمات، بالضغط على زر الاستمرار.