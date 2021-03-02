شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل 2% من استهلاك الوقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، إذ يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

ونصح «كفاءة» بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

ودعا المركز الى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.