شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تضبط مواطنا ووافدا يتاجران بشهادات فحوصات كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت «صحة الرياض» مواطنا يعمل بوظيفة رجل أمن وسلامة ووافدا يتاجران في شهادات فحص كورونا مزورة.

وأوضحت «صحة الرياض» أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، وتم التفاعل معه، تم الوقوف على الموقع الذي يعمل فيه المواطن والوافد وضبطهما بالجرم المشهود، وتم ضبط عدد من الشهادات المزورة.

وأعلنت «الصحة» إيقافهما في أحد المختبرات الخاصة، وتسليمهما للشرطة لإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهما.

واتضح من التحقيقات الأولية أنهما يعملان لحسابهما الخاص، دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني. وشددت «صحة الرياض» أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.