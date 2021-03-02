شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 8 أطنان خضراوات فاسدة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حملة منظمة على سوق الخالدية العشوائي بمكة المكرمة، صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية أمس 8 أطنان من الخضراوات والمواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله القثامي أنه تمت مصادرة وإتلاف 3 أطنان من الخضراوات، وطن واحد من المعلبات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسليم 4 أطنان من البطاطس والبصل، وأكياس من الأرز والسكر لجمعية حفظ النعمة بمكة، بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار المهندس القثامي إلى مشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة في الحملة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرا على الصحة العامة، لافتا إلى أن الأسواق العشوائية غير النظامية تشهد تدنيا ملحوظا في مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرضا للحوم والأغذية بطرق غير صحية، علاوة على عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.

وأكد متابعة مثل هذه المخالفات للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما واصلت بلدية العمرة الفرعية متابعة ملاك الأراضي وإلزامهم برفع مخلفات وإزالة المواد الخاصة بها ومواد البناء من الأرصفة والطرق المحيطة وتنظيف المنطقة بالكامل وإعادة الوضع الطبيعي لها.