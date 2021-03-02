إغلاق 6 مساجد موقتا في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 6 مساجد موقتا في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يوما 188 مسجدا، فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وأوضحت، أن المساجد المغلقة شملت 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية. وأشارت إلى فتح مسجدين، مسجد منها بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة الجميع إلى تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.



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