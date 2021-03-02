ضبط منتجات غذائية مخالفة داخل منزل بجدة

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وأوضحت «الغذاء والدواء» أن عمليات الرصد والتتبع التي أجرتها بعد ملاحظة وجود منتجات غذائية مجهولة المصدر في بعض منافذ البيع، قادت مفتشيها إلى منزل داخل حي سكني بجدة يدار من قبل عمالة وافدة، إذ يتم من خلاله تعبئة وتغليف البهارات والبقوليات بطرق مخالفة ودون الحصول على رخصة لمزاولة النشاط.
وسجل مفتشو «الهيئة» عددا من المخالفات الفنية والصحية داخل المنزل بعد الحصول على إذن الدخول من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، إذ اتضح أن جميع العمال لا يحملون شهادات صحية، إضافة إلى انتشار الحشرات في الموقع وتخزين المنتجات الغذائية على الأرض مباشرة.
ودعت «الهيئة» للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد».
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