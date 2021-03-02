مبادرة حكومية لحماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحماية المجتمع من الأفكار الضالة، دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة أمس المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن واستهدافها للحمة الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، يقدمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية. .



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