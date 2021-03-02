القبض على سارقي 17 مركبة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على ستة أشخاص ارتكبوا سرقة 17 مركبة في محافظة جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن و4 مقيمين، وهم 3 مصريين وسوداني، إضافة إلى فلسطيني مخالف لأمن الحدود، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا سرقة 17 مركبة في محافظة جدة، وتجزئتها وبيعها قطع غيار وسكراب، كما ضبط بحوزتهم 3 مركبات مسروقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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