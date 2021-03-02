شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلمة بالدمام تتحدث عن بطريقة مبسطة لشرح الرياضيات في دقيقة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تحدثت المعلمة "أشواق" من الدمام، عن تفاصيل إنشائها حساب أكاديمي لشرح الرياضيات بطريقة مبسطة في دقيقة واحدة على تطبيق " التيك توك".

وأضافت المعلمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الراصد ":" هذه خدمة إنسانية وزكاة علم يعني الواحد مهما أعطى في فترة الحصص مازال عنده في جعبته أكثر من ذلك بدل ما احنا ماسكين منصات التواصل إنت توصلك المعلومة لحد ذاتك".

ولفتت:" أحد الآباء قال لي معلوماتك الرياضية وصلتني أنا بس أبنائي في منطقة نائية وما يوصلهم التعليم ولا عندهم إنترنت” وعرض عليها أن يوفر لها جهاز تسجل فيه كل أساسيات الرياضيات وأنا أعطيه لأبنائي".

و أشارت إلى أن متابعيها خارج المملكة من العراق وليبيا والكويت، متابعة أن المشاهدات تختلف من فيديو لآخر.