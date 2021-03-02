شكرا لمتابعة خبر عن تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار المجلس رقم ( 235 ) وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ ، على النحو الوارد في القرار.

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ما تابع المجلس، آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، ومجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.