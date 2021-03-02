شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مجدداً معايير استحقاق الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن مجددا معايير استحقاق الدعم الخاص بالبرنامج.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.