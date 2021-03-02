شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بوكيل منشأة تجارية والمشرف من جنسية يمنية بمحافظة خميس مشيط إثر صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وعرضت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتواصل وزارة التجارة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.