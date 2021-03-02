شكرا لمتابعة خبر عن المواصفات ترد على التحذيرات من الأباريق الألومنيوم: " المنتجات آمنة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن المعلومات المتداولة بشأن خطورة استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر غير صحيحة.

وقالت الهيئة : "‏تطمئن ‎المواصفات السعودية جميع المستهلكين وتؤكد عدم دقة مثل هذه المعلومات".

وأضافت أنه تم سحب عدة عينات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة والتي أظهرت أمان هذه المنتجات، ودعت الجميع تحرى الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.

جاء ذلك بعد تداول تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر؛ لخطورتها على الصحة.