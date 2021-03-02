شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شخص يتباهى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية داخل حي سكني في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يتباهى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية في أحد الأحياء السكنية بغرب الرياض.

وبدا فى المقطع، شخص يطلق نيران كثيفة من سلاح رشاش داخل حي سكني بالرياض، معرضاً أرواح السكان للخطر.ط، ونشر ذلك على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتفاخر بفعلته البشعة.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط هذا الشخص وتوقيع عقوبة صارمة بحقه كي يكون عبرة لغيره.