شكرا لمتابعة خبر عن ضبط " محل مساج " مخالفًا للإجراءات الاحترازية في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكنت بلدية محافظة بيشة من ضبط مركزاً يمارس تقديم خدمة المساج مخالفاً للتعليمات والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الوقائية.

وقامت البلدية بتطبيق الإجراءات النظامية بحقه مع تغريمه الحد الأعلى من لائحة الغرامات.

وأكدت البلدية برئاسة علي بن سعيد آل جلبان، على ضرورة متابعة كافة الأنشطة التجارية في محافظة بيشة، وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك متابعة الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.