شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يفاجئ الجميع بطريقة طلب خدمة إقامة التجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا"، عن طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت الخطوات الآتي: اختيار طلب تصريح جديد من قائمة الخدمات، ثم اختيار تصريح التجمع مع تحديد نوعه، سواء كان حكوميا أو تجاريا أو شخصيا.

وتشمل أيضا: تعبئة بيانات التصريح، والتي تتضمن اسم التجمع والعدد المسموح به ونصف قطره وموقعه، كما سيظهر التصريح بعد هذه الخطوات في قائمة تصاريح التجمع، ومن ثم يمكن الضغط عليه واستعراض كود الـQR.

وأشار إلى أن الخطوات للدخول كزائر، وذلك من خلال الدخول عبر الصفحة الرئيسية واختيار باركود زيارة تجمع، ثم القيام بمسح الكود وتسجيل الدخول للتجمع.