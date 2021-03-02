الغذاء والدواء تحذر من «زيت» مجهول المصدر يزعم مروجوه علاجه لأمراض كثيرة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنَّ ما يتم تداوله عن منتج «زيت العوافي»؛ غير صحيح؛ لأن المنتج غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى.

وقالت الهيئة- عبر تويتر- انتشرت عدة مقاطع تدعي أن المنتج المشار إليه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركبة والظهر والعظام والصداع وغيرها، وزعمت بعض المقاطع أنه «مرخص» من الهيئة، على الرغم من أنه غير مسجل ولا يمكن معرفة مكوناته ويتعذر الإفادة عن سلامة أو فعالية المنتج في الادعاءات المذكورة، كما أنه لا يسمح بتداول أو الإعلان عن المستحضرات الدوائية أو العشبية إلا بعد موافقة الهيئة التي تشترط ما يثبت سلامة وفعالية وجودة المنتجات فنوصي بعد استعمال المنتج وذلك لأنه مجهول المصدر والمحتوى ولا يمكن ضمان سلامته وفاعليته وتقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة تجاهه.

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