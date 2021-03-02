بادرة وفاء
في بادرة وفاء، أطلق تجمع الأحساء الصحي، - في يوم الشهيد - اسمي شهيدين عاملين في منشآته الصحية، اللذين بذلا روحيهما في الملحمة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، على عدد من القاعات في المنشآت الصحية. حيث أطلق اسم الدكتور أحمد البوعلي على إحدي القاعات في مستشفى الولادة ولأطفال، واسم الإخصائي النفسي علي الملاك على قاعة في مستشفى الصحة النفسية.
طواقم طبية
أوضح تجمع الأحساء الصحي، أن المبادرة جاءت بعد الرفع من قبل فريق العمل في التجمع لوزارة الصحة والموافقة بذلك؛ تقديراً ووفاء للبطلين اللذين ضحا بروحيهما أثناء تأدية عملهما، إثر إصابتهما بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ، كما أشاد التجمع الصحي بجهود الطواقم الطبية والإدارية، على ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل تقديم أفضل الخدمة الطبية للمرضى، منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر 2 مارس يوم شهيد الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.