2 مارس يوم شهيد الصحة

خصصت وزارة الصحة، الـ 2 من شهر مارس في كل عام ليكون يوم «شهيد الصحة»؛ وذلك استشعارًا بأهمية الدور الذي قام به شهداء الصحة، وتخليدًا لذكراهم؛ حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

بادرة وفاء

في بادرة وفاء، أطلق تجمع الأحساء الصحي، - في يوم الشهيد - اسمي شهيدين عاملين في منشآته الصحية، اللذين بذلا روحيهما في الملحمة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، على عدد من القاعات في المنشآت الصحية. حيث أطلق اسم الدكتور أحمد البوعلي على إحدي القاعات في مستشفى الولادة ولأطفال، واسم الإخصائي النفسي علي الملاك على قاعة في مستشفى الصحة النفسية.

طواقم طبية

أوضح تجمع الأحساء الصحي، أن المبادرة جاءت بعد الرفع من قبل فريق العمل في التجمع لوزارة الصحة والموافقة بذلك؛ تقديراً ووفاء للبطلين اللذين ضحا بروحيهما أثناء تأدية عملهما، إثر إصابتهما بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ، كما أشاد التجمع الصحي بجهود الطواقم الطبية والإدارية، على ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل تقديم أفضل الخدمة الطبية للمرضى، منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى الآن.