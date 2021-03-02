المتقاعدون خارج قوائم مرشحي انتخابات المهندسين

رفضت الهيئة السعودية للمهندسين، قبول ترشح المتقاعدين لعضوية مجلس إدارة الهيئة، واشترطت أن يكون المرشح على رأس العمل، مما أثار استياء العديد من المتقدمين للترشح للدورة المقبلة «السابعة» للأعوام (2021 حتى 2024)، بسبب تقاعدهم من أعمالهم الوظيفية، مؤكدين لـ«دوت الخليج»، أنهم تفاجؤوا بوصول رسائل sms على هواتفهم المحمولة، تتضمن رفض طلب الترشيح لعدم انطباق الشروط، موضحين أن اشتراط أن يكون المرشح على رأس العمل غير مدرج في قائمة الشروط والضوابط المعلنة للترشيح، مطالبين بإدراج أسمائهم ضمن القائمة النهائية المزمع إعلانها الأسبوع المقبل.

عدل وإنصاف

أشار عضو الهيئة، رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين في الأحساء، والمتقاعد قبل 3 أشهر المهندس عبدالله المقهوي، إلى مخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المشرف على الهيئة ماجد الحقيل، برقياً، برفض طلب ترشحه بسبب «التقاعد»، رغم أنه لا يوجد في لائحة الترشيح ما يمنع ترشح المتقاعد، مؤكداً ثقته في عدل وإنصاف الوزير.

وقال المقهوي: إن الحكم في أي شيء يخص الانتخابات يجب أن يكون مرجعه شروط الترشح، التي أعلنتها الهيئة استنادا للائحة التي نشرتها الهيئة السعودية للمهندسين في موقعها، والمعتمدة من الجمعية العمومية في 2018، والتي لا يوجد بها أي نص يحرم المتقاعد من الترشح.

تأكيد للأهلية

أضاف المقهوي، أن جميع المرشحين من زملائه المتقاعدين، استكملوا الخطوات في تعبئة النموذج المخصص للترشح لانتخابات الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة، وتضمن ذلك ظهور عبارتين، هما: (يحق لك التصويت، ويحق لك الترشح)، ومضى بقوله: إن ذلك إشارة تأكيد أهليتي للشروط والضوابط، واستحقاقي للترشح، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء يسيء إلى شريحة واسعة من المجتمع، وهم شريحة المتقاعدين والمتقاعدات، الذين كان لهم العطاء الواسع، والخبرات الكبيرة في أعمالهم الوظيفية، ورغبوا في مواصلة ذلك العطاء ونقل تلك الخبرات عبر تقلدهم مناصب إدارية وخدمية ومجتمعية من خلال العضوية في الهيئة ومجالس الإدارات المختلفة.

اللجنة المشرفة

أبان عضو الهيئة، نائب رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين في بالأحساء، المتقاعد المهندس عبدالهادي الغافلي، أنه في الوقت الحالي يعتبر على رأس العمل، من خلال عمله كعضو في مجلس بلدي الأحساء، ويتولى رئاسة اللجنة الفنية في المجلس، وتواصله الدائم مع الجهاز التنفيذي في أمانة الأحساء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأكد تقديمه اعتراضاً على الاستبعاد من خلال الموقع الخاص باللجنة المشرفة على الانتخابات.

النظر في الشكاوى

بدورها، أكدت رئيسة لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتورة أمل الشقير لـ«دوت الخليج»: أنه اعتبارا من الـ 28 من فبراير الماضي، وهو تاريخ إعلان قائمة المرشحين والناخبين الأولية، ولمدة أسبوع حسب الجدول الزمني لانتخابات هذه الدورة الانتخابية، يحق للمرشحين والناخبين الاعتراض على القوائم، وتتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات المقدمة، وتنظر اللجنة في هذه الشكاوى والتظلمات خلال خمسة الأيام التالية، وتصدر قراراتها اللازمة، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.

الترشح والاعتراض

28 فبراير إعلان القوائم

التقدم لمدة أسبوع حسب الجدول الزمني

يحق للمرشحين والناخبين الاعتراض على القوائم

تنظر لجنة الإشراف في الشكاوى والاعتراضات خلال 5 أيام

تصدر اللجنة قراراتها النهائية