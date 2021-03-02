فوضى الحراج

رصدت «دوت الخليج» غياب التنظيم في مداخل سوق الحراج بخميس مشيط، وعدم مراعاة الباعة والمتسوقين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا » وعدم الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية. ويقع الحراج في منطقة الأسواق شرق محافظة خميس مشيط بطريق وادي بن هشبل، ويعتبر من الأسواق الأسبوعية الكبيرة في منطقة عسير، حيث يقام كل جمعة، ويباع فيه الخردوات والأثاث المستعمل والملبوسات وعدة سلع مختلفة.



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