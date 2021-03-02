ملتقى للموهبة بشرورة

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالطالب الموهوب وسماته، ويركز على كيفية التعامل مع الطالب الموهوب، ومجالات الموهبة والإبداع والخصائص التعليمية للموهوبين، واستثمار الموهوبين في خدمة دوت الخليج، كما ستقام داخل المدارس فعاليات متنوعة من مساهمات طلابية وورش عمل، و دورات تعريفة ومشاركات و توزيع منشورات توعوية.
وأوضح مدير تعليم شرورة أن الاحتفاء بالموهوبين والموهوبات، واستثمار مواهبهم وطنياً يعد ركناً أساسياً وهدفاً استراتيجياً لإدارة التعليم بمحافظة شرورة، من خلال برامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وتهيئة البرامج والمشاريع المتناغمة مع احتياجاتهم، وهذا وفق برامج ومشاريع الوزارة الداعمة لذلك.
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