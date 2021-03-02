موهوبو تعليم ألمع يطلق حزمة من البرامج الإثرائية

نفّذ مركز رعاية الموهوبين في إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع حزمة من البرامج الإثرائية "عن بعُد" ملبيةً احتياجات شريحة مهمة من الطلبة الموهوبين يمثلون الدعامة الحقيقية لنهضة وتقدم وتطور أي منطومة تعليمية. حيث أكد مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري على أهمية هذه البرامج الإثرائية التي تلبي احتياجات الطالب الموهوب في المراحل الدراسية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي وتأخذ بيده نحو التميّز والإبداع ،مشيراً إلى أنه استفاد من هذه السلسلة المتكاملة في اغلب المجالات والتخصصات مايقارب «110» مستفيدين ، بهدف تنمية قدراتهم المعرفية والمهارية في عناوين مختلفة شملت القبعات الست للتفكير وصناعة النجاح وكن مبدعًا وأدوات سكامبر والخيال العلمي والاوردينو2، مشيرًا إلى أنّ مركز رعاية الموهوبين يسعى إلى مواكبة التطورات الحديثة في مسار المجالات ويدعم شباب دوت الخليج للتنافسية العالمية والاستعداد لوظائف المستقبل.



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