محافظ جدة يدشّن فعاليات يوم الدفاع المدني

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2021 تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني.

بهذه المناسبة، شدد الأمير مشعل بن ماجد في كلمة لرجال الدفاع المدني على أهمية مبدأ السلامة، وأنها عمل مستدام ولها الأولوية سلامة للأرواح والممتلكات مؤكدا سموه على دور شعبة السلامة في الدفاع المدني في ذلك وداعيا سموه جميع الجهات الحكومية والخاصة على العمل بمبدأ السلامة والوقاية. بعد ذلك دشن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2021، كما التقطت الصور التذكارية.

من جهته، أوضح العميد الزهراني أن شعار هذا العام أتى ليتوافق مع جهود وتطلعات حكومتنا الرشيدة في تعزيز مفهوم السلامة العامة في المحافظة على مكتسبات دوت الخليج والأرواح.

وقدم العميد الزهراني الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على الاهتمام والمتابعة المستمرة لأعمال الدفاع المدني بجدة وتفعيل هذه المناسبة.