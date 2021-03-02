القبض على مواطن سرق 17 سيارة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات المختصة في شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن، في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة «17» مركبة وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه، واتخذت في حقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.



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