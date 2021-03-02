الفيصل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

كما كرم عددا من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة. وبالتزامن مع فاعليات «اليوم العالمي للدفاع المدني»، تطلق المديرية بالمنطقة، بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، المعرض الافتراضي الذي يسلط الضوء على المخاطر المحتملة وطرق الوقاية والحماية منها، وكذلك التعريف بالخدمات الإلكترونية لأعمال الدفاع المدني. كما يحوي المعرض ركنا عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهما الإيمانية.
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