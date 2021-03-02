الفيصل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، فاعليات «اليوم العالمي للدفاع المدني» تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عبدالله القرشي. وقال الفيصل: بمناسية اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 1442هــ تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، الذي يصادف الأول من مارس من كل عام، أقول «شكرا رجال الدفاع المدني.. وفقكم الله وسدد خطاكم».

كما كرم عددا من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة. وبالتزامن مع فاعليات «اليوم العالمي للدفاع المدني»، تطلق المديرية بالمنطقة، بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، المعرض الافتراضي الذي يسلط الضوء على المخاطر المحتملة وطرق الوقاية والحماية منها، وكذلك التعريف بالخدمات الإلكترونية لأعمال الدفاع المدني. كما يحوي المعرض ركنا عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهما الإيمانية.