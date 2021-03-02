مبادرة من 3 جهات للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

وأوضح وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد المكلف عواد بن سبتي العنزي، أن هذه المبادرة التي تستمر شهرا تأتي لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من الأفكار الضالة.
وبين أن هذه المبادرة تشتمل على محاضرات وندوات تنفذ عبر الوسائط الإلكترونية، التي تستهدف ما يقارب 700 ألف من أعضاء هيئة التدريس في 28 جامعة والمعلمين والمعلمات في التعليم العام، وقرابة خمسة ملايين من الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والتعليم العام.
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