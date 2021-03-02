السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة فيفا



فيفا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

دشن محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني اليوم، مركز تطعيم لقاحات

وتلقى الشهراني الجرعة الأولى من لقاح كورونا، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي، عن التجهيزات والاستعدادات التي أجريت لاستقبال المستفيدين، وعن آلية استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المستشفى حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم، مطلعًا على الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال المرضى والمراجعين.

وأثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والكادر الصحي، داعيًا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وامتثالاً لتعليمات وزارة الصحة. // انتهى //

22:46ت م

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فيفا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشن محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني اليوم، مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمستشفى فيفاء العام.وتلقى الشهراني الجرعة الأولى من لقاح كورونا، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي، عن التجهيزات والاستعدادات التي أجريت لاستقبال المستفيدين، وعن آلية استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المستشفى حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم، مطلعًا على الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال المرضى والمراجعين.وأثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والكادر الصحي، داعيًا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وامتثالاً لتعليمات وزارة الصحة. // انتهى //22:46ت م0245

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