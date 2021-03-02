السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة رفحاء



رفحاء 18 رجب1442 هـ الموافق 02 مارس2021 م واس

دشّن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم, مركز لقاحات

واطّلع المحافظ على الإمكانات الآلية والبشرية التي يضمها المركز لاستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح.

من جانبه أوضح مدير مستشفى رفحاء المركزي والمشرف على القطاع الصحي بالمحافظة محمد بن مهيدي النجدي أن المركز بدأ في استقبال المواطنين والمقيمين الذين وصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

22:18ت م

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رفحاء 18 رجب1442 هـ الموافق 02 مارس2021 م واسدشّن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم, مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك في قاعة احتفالات الأهالي على طريق المطار، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية، حيث تلقى العماني الجرعة الأولى من اللقاح.واطّلع المحافظ على الإمكانات الآلية والبشرية التي يضمها المركز لاستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح.من جانبه أوضح مدير مستشفى رفحاء المركزي والمشرف على القطاع الصحي بالمحافظة محمد بن مهيدي النجدي أن المركز بدأ في استقبال المواطنين والمقيمين الذين وصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //22:18ت م0242

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