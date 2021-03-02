السعودية اليوم / نائب وزير التعليم يشهد حفل افتتاح "ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية" بجامعة الملك خالد



الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

شهد معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم, انطلاق ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات

وأشاد الدكتور السديري في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بما تقدمه جامعة الملك خالد من مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز الأنشطة الطلابية، مؤكدًا حرص الوزارة على الجهود التي تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات بوصف تلك المشاركات أداة مهمة في العملية التعليمية.

وأكد أهمية الملتقى، وتحقيقه رسالة الجامعات السعودية في تعزيز دور الأنشطة الطلابية، مثمنًا دور عمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية لما يولونه من اهتمام بشباب وشابات الوطن، شاكرًا عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد على إقامة وتنظيم الملتقى.

من جانبه نوه معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي إلى أن الجامعة ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب حرصت على إقامة هذا الملتقى سعيًا إلى تجسيد أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى استمرار العمل على تحقيق الملتقى لطموح أندية الجامعات السعودية، وذلك انطلاقًا من الإيمان بأدوارها المهمة في صناعة الوعي المجتمعي، واستشراف المستقبل في ظل ما تحظى به المملكة من نماء وازدهار وطموح كبير رسمت ملامحه القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وقدّم عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني خلال الحفل كلمة الجامعات المشاركة، شكر فيها جامعة الملك خالد على إقامة وتنظيم "ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية"، مثمنًا جهود القائمين والمشاركين في برامجه وأنشطته.

من جهته أكد رئيس اللجنة العلمية والتحكيم الدكتور يحيى قناعي حرص القائمين على تنظيم الملتقى على تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، والعمل على تحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها كعامل تنمية مستدامة للوطن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دورها في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

عقب ذلك بدأت أعمال الملتقى، التي تمثلت في ورش عمل تتمحور موضوعاتها حول "الأندية الطلابية: تطوّع وعطاء 2030"، وكذلك "الأندية الطلابية: تجارب رائدة"، كما سيتناول الملتقى في ثاني أيامه عرض تجارب ومنجزات أندية الجامعات المشاركة المرئية.

يُذكر أن العروض المرئية المقدمة من أندية الجامعة المشاركة بلغت 15 عرضًا مرئيًا تهدف إلى تبادل الخبرات وعرض المنجزات والتجارب.

وللاطلاع على برنامج الملتقى يُرجى زيارة الرابط التالي:

http://bit.ly/2MuRjQv .

// انتهى //

21:40ت م

0238



الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسشهد معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم, انطلاق ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية ، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب – افتراضيًّا –، بمشاركة 21 جامعة، خلال الفترة 18 – 19 من شهر رجب الجاري.وأشاد الدكتور السديري في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بما تقدمه جامعة الملك خالد من مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز الأنشطة الطلابية، مؤكدًا حرص الوزارة على الجهود التي تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات بوصف تلك المشاركات أداة مهمة في العملية التعليمية.وأكد أهمية الملتقى، وتحقيقه رسالة الجامعات السعودية في تعزيز دور الأنشطة الطلابية، مثمنًا دور عمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية لما يولونه من اهتمام بشباب وشابات الوطن، شاكرًا عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد على إقامة وتنظيم الملتقى.من جانبه نوه معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي إلى أن الجامعة ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب حرصت على إقامة هذا الملتقى سعيًا إلى تجسيد أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى استمرار العمل على تحقيق الملتقى لطموح أندية الجامعات السعودية، وذلك انطلاقًا من الإيمان بأدوارها المهمة في صناعة الوعي المجتمعي، واستشراف المستقبل في ظل ما تحظى به المملكة من نماء وازدهار وطموح كبير رسمت ملامحه القيادة الرشيدة -حفظها الله-.وقدّم عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني خلال الحفل كلمة الجامعات المشاركة، شكر فيها جامعة الملك خالد على إقامة وتنظيم "ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية"، مثمنًا جهود القائمين والمشاركين في برامجه وأنشطته.من جهته أكد رئيس اللجنة العلمية والتحكيم الدكتور يحيى قناعي حرص القائمين على تنظيم الملتقى على تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، والعمل على تحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها كعامل تنمية مستدامة للوطن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دورها في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.عقب ذلك بدأت أعمال الملتقى، التي تمثلت في ورش عمل تتمحور موضوعاتها حول "الأندية الطلابية: تطوّع وعطاء 2030"، وكذلك "الأندية الطلابية: تجارب رائدة"، كما سيتناول الملتقى في ثاني أيامه عرض تجارب ومنجزات أندية الجامعات المشاركة المرئية.يُذكر أن العروض المرئية المقدمة من أندية الجامعة المشاركة بلغت 15 عرضًا مرئيًا تهدف إلى تبادل الخبرات وعرض المنجزات والتجارب.وللاطلاع على برنامج الملتقى يُرجى زيارة الرابط التالي:http://bit.ly/2MuRjQv .// انتهى //21:40ت م0238

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.